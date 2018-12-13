فيما انطلق اليوم (الخميس) في الدرعية السباق المنتظر «السعودية للفورمولا إي - الدرعية 2018»، ويستمر حتى 15 ديسمبر، تتجه أنظار أكثر من 80 مليون شخص حول العالم نحو المملكة لمتابعة السباق، وبالتحديد محافظة الدرعية التي تنضم بذلك إلى نيويورك، وباريس، وبرلين، وروما، ومونت كارلو، وهونغ كونغ، باستضافتها لأول مرة سباقات «فورمولا إي».وعلمت «عكاظ» أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تدخل لإنهاء مشروع تطوير حي الطريف المعلق لأكثر من 20 عاماً من خلال هيئة تطوير بوابة الدرعية، ما أسهم في احتضان الدرعية سباق «فورمولا إي».وتشكل استضافة «فورمولا إي» بداية الانطلاق لسلسلة من فعاليات كبرى تعزز مكانة الدرعية مركزا سياحيا وثقافيا حيويا عالميا.وشهد الطلب على تذاكر بطولة «فورمولا إي» ثلاثة أضعاف المتاح، وهو 40 ألف تذكرة. ويستعد 11 فريقا و22 سيارة Gen2 كهربائية للتنافس في 13 سباقاً في الموسم الخامس لسباق «فورمولا إي»، وتم تجهيز مضمار الدرعية (2.495 كم) لاستضافة السباقات، إذ تعتبر بطولة «فورمولا إي» للسيارات الكهربائية التي تستضيفها الدرعية أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات.وتمنح السباقات فرصة مثالية للمملكة لعرض تراثها الثقافي والحضاري من خلال الدرعية، وتعزيز دور قطاع السياحة في خلق نحو 600 ألف فرصة عمل.استضافة «فورمولا إي»:- يعزز دور قطاع السياحة كأحد مستهدفات الرؤية- يؤكد مكانة الدرعية مركزا ثقافيا حيويا عالميا- يتيح للمملكة عرض تراثها الثقافي والحضاري