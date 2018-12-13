استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه في جدة اليوم (الخميس)، وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند مختار عباس نقوى والوفد المرافق له، في إطار برنامج استقبال وفود مكاتب شؤون الحج، بحضور وكلاء الوزارة.ورحب وزير الحج والعمرة خلال الاستقبال بوزير شؤون الأقليات بحكومة الهند، معبراً عن شكره على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم لتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.من جهته ثمن وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لخدمة ضيوف الرحمن وما تقدمه من رعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار، مشيداً بدور وزارة الحج والعمرة وما تبذله في سبيل تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار.