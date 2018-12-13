تطلق وزارة الإعلام الإثنين القادم، الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للاحتفال بإعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018/ 2019، من خلال حفل تنظمه الوزارة، يشهد تدشين مبادرات إعلامية عدة، بحضور وزراء الإعلام العرب، ومسؤولي جامعة الدول العربية، والصحفيين والإعلاميين العرب.ويعكس الشعار هوية الرياض كمدينة ضاربة في عمق الزمن، تجمع بين العراقة والأصالة التاريخية، مستلهما ملامحه من الطراز المعماري لقصر المصمك، كما يعكس الشعار روح العاصمة العصرية التي تسابق الزمن، من خلال الخط المستخدم وعناصر الهوية التي تتسم بالديناميكية، ويجسد أهمية الرياض في العالم العربي كعاصمة حافلة بالحراك والأحداث.وقال المتحدث باسم وزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، إن الأشهر القادمة ستتضمن تنظيم فعاليات ضمن برنامج «الرياض عاصمة الإعلام العربي»، تشمل مسارات عدة كالذكاء الاصطناعي، الصحافة، الإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة، بهدف تطوير الأداء الإعلامي العربي، والارتقاء بقدرات ومهارات الإعلاميين، مبينا أنه سيتم تدشين موقع إلكتروني خاص بالمناسبة، بالتزامن مع إطلاق مشاريع ومبادرات إعلامية مستقبلية، منها مشاريع رقمية نوعية ومنصات، وشراكات مع أقسام الإعلام في الجامعات والكليات، ومؤسسات إعلامية محلية وعربية ودولية.وكان مجلس وزراء الإعلام العرب، قرر في دورته الـ29 في مايو الماضي بالقاهرة، اختيار الرياض عاصمةً للإعلام العربي.