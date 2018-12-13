تشهد محافظة جدة فعاليات المعرض الدولي الرابع للكتاب على شاطئ أبحر الجنوبية، وذلك خلال الفترة ما بين 26 ديسمبر الحالي وحتى 5 يناير القادم، تحت رعاية كريمة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات المتنوعة، تشمل الندوات الثقافية والمحاضرات العلمية واللقاءات المفتوحة مع المؤلفين وأخذ تواقيعهم على الكتب، وعروض مسرحية وورش عمل، بالإضافة للفنون التشكيلية والفوتوغرافية والخط العربي، وسوف يشهد المعرض مشاركة كبيرة لدور نشر قدرت بأكثر من 368 دار نشر خارجية وداخلية.وسيكون هناك مشاركات لعدد من الدول في المجالات الثقافية والفنية، منها على سبيل المثال مجموعة الاتحاد الأوربي والمكسيك والولايات المتحدة والسودان وباكستان والأردن واليمن وفلسطين.ومن جهتها، أكملت وزارة الإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية الترتيبات الخاصة بالمعرض، حيث تجري الأمور بصورة مثالية من خلال التعاون القائم بين كافة الجهات ذات العلاقة لإنجاح المعرض وظهورة بالصورة التي تليق ومكانة المملكة.