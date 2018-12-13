تبنت شركة «سابك» مساندة الشركة العالمية للصناعات التحويلية التي تجاوزت قيمة مشاريعها 680 مليون دولار، ومنها الاستثمار في مشروع الرفيعة بمدينة الجبيل المتخصص في إنتاج الراتنجات الهيدروكربونية ومواد السوائل المتخصصة والمذيبات العطرية، والنفثالين وزيوت التنظيف الممتازة، بقيمة 500 مليون دولار.وكذلك استثمارها في مشروع الأنيسول ومشتقاته المستخدمة في الصناعات الغذائية والدوائية، ومشروع الاستخدامات المتعددة لإنتاج الإضافات والمواد الكيميائية لحقول النفط والغاز وكيميائيات التعدين في مدينة الجبيل بقيمة 70 مليون دولار.فضلاً عن استثمار شركة "هدف" في الكيماويات والسوائل الحرارية في مدينة الجبيل بقيمة 60 مليون دولار، إضافة إلى استثمارها مع كيم تيك المشترك في مشروع لإنتاج المذيبات الصناعبة وزيوت التنظيف الصناعية والزيوت الثقيلة في مدينة ينبع بـ50 مليون دولار.