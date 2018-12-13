‏استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في مكتبه بالإمارة اليوم (الخميس)، الطالب أحمد بن موسى المحمود الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل، والطالب مشاري بن علق الشمري الحاصل على المركز الثاني في مسابقة 100 متر، في مسابقة ألعاب القوى على مستوى المملكة. كما استقبل الطالبة حنين بنت حميد العنزي بمناسبة تحقيقها المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة القصة القصيرة.وهنأ الأمير فيصل بن خالد الفائزين بهذا الإنجاز، متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح، حاثاً الطلاب والطالبات على التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية ومواصلة التمّيز.وأشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لأبناء وبنات الوطن بتوفير البيئة التنافسية التي تنمّي روح الإبداع لديهم، للوصول للمرحلة التي يكون فيها الموهوبون والمبدعون سواعد وطنية منجزة لمستقبل أكثر إشراقا.