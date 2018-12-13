أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال لقائه اليوم (الخميس)، بعدد من العلماء المسلمين، بالمشاركة الفعَّالة في المؤتمر والجهود المباركة في الحفاظ على وسطية الدين.وشدد على ضرورة لزوم مواجهة التطرف والعمل على نشر الاعتدال والوسطية وترسيخ الثوابت بين المسلمين في شتى بقاع العالم.كما التقى السديس أمين عام هيئة كبار العلماء الدكتور فهد سعد الماجد. وأثنى الرئيس العام على جهود هيئة كبار العلماء في إبراز رسالة الإسلام، ونشر الدعوة الإسلامية وفق المنهج الوسطي المعتدل، وهو منهج السلف الصالح الذي قامت عليه الدولة السعودية.