أبرمت الشركة العالمية للصناعات التحويلية وشركة الفارابي للبتروكيماويات اتفاقية الشراكة لبدء عمليات البناء والإنشاء لمصنع لشركة الطاقة الدولية "هدف" بتكلفة 60 مليون دولار.وكشف مصدر إداري في الشركة العالمية لـ«عكاظ» عن تخصيص المصنع لإنتاج الكيماويات والسوائل الحرارية في مدينة الجبيل الصناعية، وعدَّه أحد أكبر المصانع المتكاملة لإنتاج هذه المواد في العالم، مشيراً إلى أن غاية الشركاء تحقيق زيادة المحتوى المحلي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، كون منتجات مصنع شركة هدف تستخدم في عمليات التسخين ونقل الحرارة في معظم مصانع ومنشآت شركات النفط والغاز والبتروكيماويات، وفي محطات توليد الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية المركزة.وتوقع بدء التشغيل التجاري لمصنع هدف بنهاية عام 2019 ، مشيراً إلى أن مشروع هدف كيميائي متخصص وفريد من نوعه كونه الأول في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، ويسهم في سد الفجوة في السوق المحلي من حيث التصنيع والعرض.وأوضح أن شركة هدف تتمثل في الشراكة بين الشركة العالمية للكيماويات الحرارية وبين شركة الفارابي للبتروكيماويات ضمن إطار شركة الجبيل للسوائل الحرارية التابعة للشركة هدف الطاقة الدولية، مؤكداً أن إجمالي استثمار المشروع الكيميائي لشركة هدف يبلغ 60 مليون دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنوياً ومساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع بمجمع شركة الفارابي للبتروكيماويات بالجبيل الصناعية ضمن مشروع التوسعة لشركة الفارابي.وأضاف أن المشروع سينتج أنواعاً عدة من منتجات تستخدم في عمليات نقل الحرارة في محطات توليد الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية المركزة ومصانع البتروكيماويات والكيماويات ومنشآت إنتاج النفط والغاز السطحية ومصافي التكرير، وغيرها من المنشآت الصناعية.وتُعد الشركة العالمية للصناعات التحويلية رائدة في مجال تطوير مشاريع البتروكيماويات وخلق الفرص في صناعة الكيماويات المتخصصة المحلية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات التحويلية، وتمتلك الشركة العديد من الاستثمارات في منطقة الجبيل لإنتاج مختلف المنتجات الكيماوية المتخصصة مثل المذيبات والإضافات والمواد الكيميائية لحقول النفط، وغيرها من المواد الكيماوية المتخصصة، وأسست ثلاثة مشاريع تحويلية هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.فيما تأسست شركة الفارابي للبتروكيماويات عام 2006، وتستخدم منتجات البارافين العادي بوصفها وسيطاً لإنتاج الألكيل البنزين الخطي.ويجرى توريد الألكيل البنزين الخطي إلى أسواق المملكة ودول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الشرق الأوسط والأسواق الأسيوية والأوروبية، والذي يستخدم بكثرة في صناعة المنظفات، وتمتلك مشروعين توسعة في الجبيل وينبع لإنتاج مجموعة من المواد الكيميائية المتخصصة والتحويلية.