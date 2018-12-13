ناقش مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، فتح تخصصات جديدة، وتهيئة المكتبة العامة لأهالي محافظة الكامل فترة المساء، وقبول الطلاب المتعثرين وإعطائهم فرصة للتسجيل مرة أخرى، إضافة إلى بحث موضوع نقل الطالبات بالمحافظة.جاء ذلك خلال لقائه بمحافظ الكامل عايد بن محمد القحطاني، أمس (الأربعاء) بمقر جامعة جدة فرع الكامل، بحضور وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، وعميد القبول والتسجيل الدكتور عامر الزايدي، وعمداء كليات العلوم والآداب والحاسبات والأعمال بالكامل، ورؤساء الإدارات الحكومية والمشايخ والأعيان بالمحافظة.وفي نهاية اللقاء جرى التوقيع على مذكرة تفاهم من شأنها الإسهام في تنمية المحافظة، وتطويرها وفق رؤية المملكة 2030.