نظمت هيئة تقويم التعليم حلقة نقاش بعنوان «دور الاعتماد التقني والمهني في تنمية مهارات المستقبل»، بحضور رئيس الهيئة الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري.وتناقش الحلقة، دور برامج الاعتماد التقني والمهني في رفع كفاءة التدريب لتحقيق رؤية 2030، ودور الاعتماد التقني والمهني في تعزيز مهارات قابلية التوظيف بحضور شركاء المركز من الجهات الحكومية المنظمة والمشرفة على سوق العمل والجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، والجهات المعنية بقطاع التدريب.وأكد الأمير فيصل في كلمته الافتتاحية،أهمية تطوير العلاقة بين مركز مسار وبين منشآت التدريب لتحسين جودة مخرجاتها، مشيراً إلى أهمية تقديم المركز لطرق وأساليب متنوعه لضمان جودة التدريب ومخرجاته لمنشآت التدريب مُثمناً ما قام به المركز الوطني للقياس والتقويم من جهود مشكورة في مشروع تطوير مهارات قابلية التوظيف.