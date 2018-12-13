أعلن مركز الدراسات الطبية العليا بكلية الطب في جامعة الملك سعود فتح باب القبول للراغبين بالالتحاق في برنامج زمالة الجامعة لتخدير الصدر 2019 / 2020.وأبان المركز أن القبول بدأ أمس (الخميس) ويستمر حتى الأحد 23 / 4 / 1440هـ الموافق 30 / 12 / 2018، مشيرا إلى أن المقابلات الشخصية ستكون يوم الأحد 7 / 5 / 1440هـ الموافق 13 / 1 / 2019، بمقر قسم التخدير بمبنى العناية المركزة بالمدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود.وأوضح رئيس شعبة جراحة تخدير الصدر مدير البرنامج البرفيسور عبدالعظيم الدولتلي أن البرنامج سيبدأ بنهاية يناير 2019، داعيا المتقدمين إلى تقديم نسخة محدثة من السيرة الذاتية والمؤهلات على البريد الإلكتروني.