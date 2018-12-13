رحب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي خلال اجتماعه بقيادات صحة تبوك صباح اليوم (الخميس) بالزملاء منسوبي صحة تبوك الذين حضروا ملتقى قيادات تبوك لمناقشة الأعمال الختامية لعام 2018م.

وأكد الغامدي في كلمته على عدم التهاون والتقصير في خدمة المريض و بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المستفيدين ووضع خدمة المريض وكسب رضاه والحفاظ على صحته وسلامته نصب أعينهم، وأن يكون محور اهتمامهم الوصول إلى رضا المريض وتحقيق توجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بإحداث نقله نوعيه في تطوير الخدمات الصحية وفق رؤية 2030.

من جهة أخرى، كرم الدكتور الغامدي الإدارات والمستشفيات المتميزة بالمؤشر لعام 2018م حيث حصل مستشفى الولادة والأطفال ومستشفى حقل ومستشفى الوجه على مؤشر مستوى الرضا كذلك حصول مستشفى الملك خالد ومستشفى حقل ومركز طب الاسنان على مؤشر خدمة موعد وحصول مستشفى أملج ومستشفى أشواق ومستشفى الولادة والأطفال على مؤشر المتسوق السري وحصول مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الوجه ومستشفى تيماء على مؤشر اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية، كما تم تكريم إدارة التواصل والعلاقات والتوعية وإدارة الأزمات والطوارئ على درع التميز.

و قدم الدكتور الغامدي شكره وتقديره للمستشفيات والإدارات المكرمين على تميزهم و جهودهم، لافتاً إلى أن المتميزين يستحقون الشكر على ما بذلوه في تطوير الأداء و تقديم أفضل الخدمات الصحية.