شارك مجلس التنمية السياحية بالطائف في النسخة السابعة من ملتقى «ألوان السعودية 2018» الذي افتتحه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وقام رئيس الهيئة بجولة في معرض الملتقى اطلع خلالها على الأجنحة المشاركة ومنها مشاركة المصورين الفوتوغرافيين من مدينة الطائف، حيث يتبنى البرنامج المواهب الوطنية الواعدة في مجال التصوير الفوتوغرافي وتشجيعها على إبراز المقومات السياحية المحلية، وذلك من خلال برامج ألوان وأنشطته المختلفة.

واستقبل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد في جناح مجلس التنمية السياحية عددًا من كبار الزوار الذين اطلعوا على مكونات الجناح، إضافة إلى استقبال نائب رئيس الهيئة لقطاع المناطق الدكتور حمد السماعيل، ومستشار النائب طارق خان، وتم تقديم شرح عن الإمكانات والمقومات السياحية بالطائف، والإرث الثقافي والحضاري الثري الذي تكتنزه هذه المحافظة.

ورفع الدكتور آل زايد شكره لمحافظ الطائف رئيس مجلس التنمية السياحية سعد الميموني على دعم المشاركة في الملتقى، ومتابعته المستمرة لفعاليات المعرض، مقدرًا دعم رجال الأعمال الذين يعدون شركاء النجاح.