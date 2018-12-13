انتهت إحدى شركات الإنتاج من تصوير وإنتاج جلسات غنائية استثنائية تحمل عنوان «جلساتنا غير» ستبث مع مطلع عام ٢٠١٩ بحلة مختلفة وبأسماء فنية تعلن للمرة الأولى.

وصورت الجلسات في مدينة الرياض بمشاركة أكثر من ٩٠ فنانًا وفنانة من منطقة الخليج والشرق الأوسط أغلبهم من المملكة العربية السعودية، ومن بينهم نجوم من الكويت والبحرين والإمارات والمغرب واليمن والعراق ولبنان والأردن وعمان وتونس، موزعين في ٣٠ جلسة غنائية، كما أن من بين المشاركين أصوات شبابية من الجنسين تشارك للمرة الأولى في جلسات غنائية تظهر للساحة الغنائية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علي مدخلي في لقاء إعلامي مساء أمس (الأربعاء): "إن فكرة (جلساتنا غير) تم العمل عليها منذ عام، من خلال تشكيل فريق عمل فني متنوع للبحث والتقصي واختيار الأسماء والنصوص، ولجان مختلفة تضم أكاديميين وملحنين وشعراء ومخرجين على رأسهم المخرج المبدع عبدالله العراك، وتم دمج نجوم كبار مع مواهب فنيه صاعدة من الجنسين خصوصًا أن السعودية تضم أصوات رائعة وستتصدر قائمة الغناء خلال العاميين المقبلة حتى نهاية ٢٠٢٠ وذلك بما يملكون من مواهب جيدة وأصوات نادرة من مختلف مناطق السعودية.

وأضاف: «الهدف الرئيس من (جلساتنا غير) هو إيجاد نمط غنائي جديد وتقديم مواهب حقيقية، لاحتياج الساحة الغنائية لأصوات جديدة وأغاني وألحان مختلفة حتى تظهر على القنوات الفضائية، خصوصًا بعدما أصيب المشاهد العربي بالملل من التكرار والإعادة وأصبح المشاهد يبحث عن الجديد في عالم الطرب والغناء والدماء الجديدة»، مشدداً على تقديم فن عربي وخليجي مختلف من خلال اختيار الأغاني والكلمات والديكور الذي يمثل البيئة الخليجية والجزيرة العربية.

وذكر أن كل جلسة تضم 10 أغنيات متنوعة تلامس كل الأذواق وستعرض مطلع العام ٢٠١٩ على إحدى القنوات الفضائية الخليجية، وبعد عرضها فضائيًا سيتم بثها في قناة متخصصة في الإعلام الجديد في يوتيوب بشكل حصري في قناة «ماس» لتعرض الجلسات وما يدور فيها خلف الكواليس واللقاءات الحصرية والتصريحات الفنية والتجهيزات.

وقال مدخلي لـ«عكاظ»: «إن الجلسات تستمر في أكثر من نسخة، وأنها لا تعتبر مغامرة».