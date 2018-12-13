دشن رئيس مركز عين الحواس عبدالعزيز العنزي أمس (الأربعاء) مبادرة «نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية» والتي نفذها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات بموقع (وريك ) بالقرب من قرية عين الحواس.

ويأتي تنفيذ المُبادرة ضمن أعمال الوزارة في كافة مناطق المملكة بهدف إعادة إحياء الغطاء النباتي وتوفير مساحات خضراء تكافح التصحر وتحسين المراعي وتغذيتها بالبذور وخاصة للنباتات المُهددة بالانقراض والتوعية بأهمية التشجير.

وحضر إطلاق المُبادرة مدير فرع خدمات المياه بمحافظة القريات عبدالعزيز السمحان وَ بمشاركة كلاً من إدارة التعليم بالقريات من خلال مجموعة من طلبة المدارس وَ فريق غوث المُساند التطوعي وَجمعية القريات الخضراء، كما تعاون في تنفيذ الفعالية مركز إكثار البذور التابع لمركز أبحاث المراعي بالجوف من خلال تأمين كمية من البذور لهذه المناسبة.

وتم تجهيز الأرض ونثر البذور وتغطيتها بواسطة المحاريث لضمان وجودها بالتربة والاستفادة القصوى من زراعتها، حيث تم نثر (١٠) أنواع من البذور اشتملت على(الفرس، الشيح، الرمث، القيصوم، الرغل، الغضا، الأرطى، العجرم، الضمران، الروثه).