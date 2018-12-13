رحبت عدد من الفنانات التشكيليات في منطقة الجوف بإقامة (المعرض الفني الأول) الذي نظمته وأقامته مدارس رياض المواهب، وقالت صاحبة المبادرة وكيلة الشؤون الطلابية في المدرسة غيدا الحموان أن هذا المعرض جاء لمواكبة توجه وزارة التعليم في تنشيط الأسبوع ما قبل الاختبارات وهو برنامج تحفيزي للانتظام وتجاوباً مع تعليمات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، مبينة أنه شارك في المعرض عشرات الفنانات التشكيليات اللاتي نثرن إبداعاتهن في أعمال المعرض.

وقدمت قائدة المدرسة نوف الدرعان شكرها للمشاركات من فنانات الجوف التشكيليات، وقالت عدد من الفنانة المشاركات أن هذه الخطوة رائدة وتحفيزية للفنانات وصقل لمواهب الطالبات، حيث أعربت الفنانات التشكيليات ريم الشعلان، سارة العوذة، يسرى العلي، عن شكرهن لإدارة المدرسة على هذه الفكرة التي أوجدت مجالاً لإبداع الطالبات وإظهار الطاقات الموهوبة من طالبات رياض المواهب الأهلية

كان ذلك بحضور المشرفة التربوية الأستاذة فريال الصقر، التي أعربت عن شُكرها للمدرسة و سرورها لما رأت من ابتكار وتنوع في الأعمال الفنية.

وفي خِتام المعرض كّرمت قائدة المدرسة الفنانات المُشاركات والطالبات.