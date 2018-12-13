دشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، بقاعة الاجتماعات بمكتبه عدداً من الخدمات التوعوية الإلكترونية الجديدة والتي تتمشى مع التطور الذي تعيشه الرئاسة العامة في البنية التقنية، حيث أطلق مركز معلومات في الرياض، ومركز معلومات في المنطقة الشرقية، وعدداً من الخدمات التوعوية في مرحلتها الأولى وعددها خمس خدمات وهي: الحافلة التوعوية، والمنصة التوعوية، والمصلى المتنقل، والمعارض الدائمة والمتنقلة، والمطبوعات والمسموعات، وذلك لتواكب التحول الإلكتروني في خدمات التوعية والتوجيه بحيث يمكن للمستفيد من داخل الرئاسة وخارجها الاستفادة من هذه الخدمات.

واستمع الدكتور السند لشرح مفصَّل عن الخدمات والإضافات التقنية الجديدة، وما تميزت به وما سوف تضيفه نحو إتقان وتحسين الأداء مما يساهم في مساعدة المستخدمين للحصول على خدماتهم.

وكانت الرئاسة قد أطلقت مؤخرًا الإصدار الجديد للبوابة الإلكترونية الداخلية لمنسوبي الرئاسة، وقد احتوت البوابة الإلكترونية تحسينات على مستوى تنظيم الواجهة وتطوير الأداء نتيجة للتقييم الدوري الذي تقوم به الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة.

وأكد الرئيس العام على أهمية تطوير العمل في الجانب التقني لمواكبة التغير السريع في البيئة التقنية والموازنة بين أنشطة الرئاسة وتخصصها النظامي وبين العملية التقنية التي تعتمد عليها كافة القطاعات في أداء وممارسة نشاطاتها وتقديم خدماتها.

وكانت الرئاسة العامة قد حققت مستوى متقدماً في قياس التحول الإلكتروني مقارنة بعدد من الجهات، وهي تواصل عملها في هذا المجال تحقيقاً لمتطلبات التطور التقني الذي تشهده القطاعات الحكومية في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله-.