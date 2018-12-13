أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم (الخميس)، في مؤتمر صحفي في ختام المشاورات اليمنية في السويد، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية، والانقلابيين الحوثيين فيما يخص ميناء ومدينة الحديدة سيحسن الظروف المعيشية لملايين اليمنيين، مؤكداً أن ماتم تحقيقه حتى الآن في مشاورات السويد هو خطوة مهمة للشعب اليمني.



ولفت غوتيريس إلى أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عبر عن دعمه الكامل لما تم التوصل إليه في مشاورات السويد، وقال: «لدينا فرصة مهمة وأعتقد أن الأطراف حققت تقدما حقيقيا في مشاورات السويد».

وأضاف «سنبذل كافة الجهود لمساعدة اليمنيين على حل مشاكلهم ».



وفي السياق ذاته، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه تم التوصل لتوافق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى محافظة تعز، مشيراً إلى أن الجولة القادمة من المشاورات اليمنية ستعقد في يناير القادم .