تعاقدت إدارة نادي الصقور برئاسة الدكتور عبدالله البوق مع المدرب التونسي بلال باشوش وذلك لقيادة الفريق الأول ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية السعودي . بدأ «باشوش» مسيرته كلاعب بنجم الفحص لينتقل إلى الدرجة الممتازة كما مثل الأمل الرياضي و حمام سوسة, لينتقل بعدها في أبرز مراحله كلاعب ليمثل النادي الرياضي الصفاقسي ومن ثم إلى الأولمبي الباجي ليختتم مسيرته كلاعب بناديه الأم نجم الفحص . فيما بدأ مسيرته التدريبية بنادي حمام سوسة ومن ثم مدرباً للفريق الأولمبي بنادي الأمل الرياضي ثم مدرباً للفريق الأول بنادي نجم الفحص وحصد على مراكز متقدمة بجميع الأندية التي أشرف عليها ويحمل «باشوش» يحمل شهادة B الأفريقية و الدبلوم الفيدرالي بالإعداد البدني.



من جهته، تمنى رئيس مجلس إدارة النادي لباشوش التوفيق مؤكداً أنه سيتولى بنفسه الإشراف على الفريق الأول بشكل مباشر في المرحلة المقبلة.