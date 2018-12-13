أبرمت هيئة الهلال الأحمر السعودي أخيراً، مذكرة تفاهم مع جامعة تبوك في مجالات تطوير ودعم البحث العلمي وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات الطبية الطارئة والكوادر البشرية، في مقر الجامعة، حيث وقع الاتفاقية كلًا من رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم، ومدير الجامعة الدكتور عبد الله الذيابي.

وتهدف الاتفاقية إلى استمرار جهود التعاون بين الهلال الأحمر وجامعة تبوك في تطوير ودعم جهود البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعلومات، وجعلها متاحة لأنشطة النشر والبحث العلمي، والمساهمة في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية للمساهمة في تطوير الخدمات الطبية الطارئة ونشر مبادئ الإسعافات الأولية وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني.

وتعمل الجهتان بموجب الاتفاقية على المشاركة في دعم وتعزيز مساعي النهوض بالخدمات الطبية الطارئة في مرحلة ما قبل المستشفى، ووضع برامج تعليمية وتدريبية للكوادر البشرية الطبية والقانونية والإدارية لرفع مستوى تعليم وتطوير الخدمات الطبية الطارئة والمفاهيم القانونية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.

وتقدم جامعة تبوك الدعم العلمي والبحثي من خلال توفير الكفاءات ذات الخبرة والتخصص لتقديم الاستشارات المتخصصة في المجالات التي تحددها هيئة الهلال الأحمر السعودي وفقًا لاحتياجاتها، كما تستقبل الجامعة عددًا محددًا سنويًا من منسوبي الهلال الأحمر للاشتراك في برامج تدريبة وتطويرية، وفي المقابل تستقبل الهيئة منسوبي وطلاب الجامعة في البرامج التدريبية اللازمة لهم.

وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بالشراكة الفاعلة مع جامعة تبوك لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، لاسيما مجالات تطوير ودعم البحث العلمي وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات الطبية الطارئة وتنمية الكوادر البشرية، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات والتكامل بين مؤسسات الدولة لما لها من دور رئيس في تعزيز النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة.

وأشار الدكتور القاسم إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الدور الوطني التي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر السعودي لتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية وتطوير الكوادر الطبية والإدارية ورفع الوعي الطبي والصحي بين أفراد المجتمع، عبر مجموعة من البرامج التدريبية والطبية والمحاضرات والأنشطة المتنوعة التي تنفذها الهيئة.

من جهته، أوضح مدير جامعة تبوك أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على الخدمات الإسعافية فقط، وإنما سيمتد التعاون إلى المجالات البحثية والعلمية، إضافة إلى تدريب طلاب وطالبات وتأهيلهم بالشكل المناسب، ونشر ثقافة الاسعافات الأولية، مشيراً إلى سعي الجامعة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي لتنفيذ الفعاليات والبرامج المشتركة في المستقبل القريب، والتي ستعود بالفائدة على منسوبي الجامعة بشكل عام.

وتأتي هذه الاتفاقية تجسيداً للنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، وتحقيقًا لأسس التكامل بين مختلف الأجهزة العامة، وتعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والخدمات بين مؤسسات الدولة، بما يساهم في دفع عملية النهضة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث وقعت الهيئة في هذا الإطار الكثير من الاتفاقيات مع العديد مع الجهات العامة والخاصة.