دشن وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف بن محمد العبادي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم، أمس, منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، وذلك خلال حفل افتتاح المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية الذي يعُقد بمدينة جدة خلال الفترة من 12 حتى 13 ديسمبر 2018.وتهدف منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، التي تعد برنامجا تم تطويره من قبل الكوادر الذاتية للهيئة, إلى تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية.ويدشن في مرحلته الأولى السوق اليومي (Day Ahead Market) الذي يُمكِّن المشاركين من طرح عروض البيع والشراء لكل ساعة من الـ 24 ساعة لليوم التالي، حيث يتم إبرام صفقات البيع والشراء آليا حسب عروض البيع والشراء التي يتم إدخالها للمنصة من قبل المتاجرين المخولين من دولهم وشركاتهم, وبشكل آمن مع المحافظة على سرية وهوية الجهة المتاجرة حتى إتمام الصفقات.ويتيح النظام حجز وتسعير سعة الربط المطلوبة وتسوية صفقات البيع والشراء بإصدار الفواتير آليا وقيام الهيئة بتنسيق عملية تحصيل تلك الفواتير بين الدول الأعضاء, علاوة على إدخال أسواق جديدة مستقبلاً مثل السوق اللحظي (Intraday market) الذي يتيح استغلال أكبر لفرص التجارة خلال أي ساعة في نفس اليوم، وكذلك الأسواق المستقبلية (futures markets) وغيرها من أسواق تجارة الطاقة حسب الحاجة.وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي أن من ضمن النتائج المتوقعة من تشغيل تلك المنصة, تمكين شركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون من الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي يعود عليهم بعوائد مالية ووفورات اقتصادية تبلغ ما يقارب مليار دولار سنوياً متمثلة في توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة وتقليل الانبعاثات الكربونية.