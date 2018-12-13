حقق مجمع الملك فيصل بالطائف المركز الثالث ضمن مشاريع تطوير وتحسين الأداء عن مشروعه في تقليص قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية، إذ قلّص مشروع المجمع نسبة إجراء العمليات بما يقارب ٦٢٪ خلال شهر، و نجح في زيادة عدد العمليات خلال الشهر نفسه من ٣٦٤ إلى ٥٩١ عملية بنسبة ٦٢٪.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي لـ «عكاظ»، أن المديرية نفذت العديد من المشاريع التطويرية والتحسينية في الأقسام الحيوية داخل مستشفياتها ومراكزها الصحية، مضيفاً أن الوزارة تشجع من خلال مهرجان جائزة الأداء السنوية على تعزيز برامج التحسين والتطوير للخدمات الصحية المقدمة، وقد تمثل برنامج تطوير أداء قسم العمليات بمجمع الملك فيصل في ايجاد آلية تنظيمية تركز على تمكين الطبيب من سرعة إجراءات العمليات المختلفة والتواصل مع الكوادر المختصة وسرعة معالجة المهام الطبية والتعامل معها وربط الأقسام المساندة وأفرادها للتعامل مع الحالة بشكل أسرع مع إطلاع المريض وأسرته على مجريات الحالة المرضية قبل وبعد العملية، مما ساهم في تقليص نسب الانتظار وزيادة الطاقة التشغيلية لغرف العمليات، ما كان له الأثر في ارتفاع معدلات التشغيل وانعكس على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكد الربيعي، أن وزارة الصحة من خلال الجائزة تعمد إلى تقييم المشاريع التطويرية وذلك بمروره بمراحل متعددة من التقييم والقياس من قبل مختصين تنتهي إلى ترشيح مجموعة من المشاريع للتنافس على الجوائز المخصصة لجائزة أداء سنويا، فيما تعمل على دعوة عدد كبير من المختصين والمهتمين من كافة مناطق المملكة للوقوف على المشاريع الفائزة مع امكانية تطبيقها وتبنيها وتطويرها بصورتها النهائية التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة.