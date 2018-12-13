اكتمل وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من المجموعة الثالثة عشر اليوم (الخميس) للمدينة المنورة، ليصبح العدد الإجمالي 203 معتمرين ومعتمرات من ثمانية دول افريقية ,إثيوبيا، السنغال ، جزر القمر، جيبوتي، مالي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، أوغندا.وعبّر الضيوف عقب وصولهم عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، على الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة، منوهين بتميز الخدمات والتسهيلات التي قدمت لهم منذ مغادرتهم بلادهم وحتى وصولهم للمملكة.من جهته رحب وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل بالضيوف، متمنياً لهم عمرة مقبولة وإقامة طيبة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الضيوف ينتمون إلى (8) دول أفريقية هي "إثيوبيا، ، السنغال، جزر القمر، جيبوتي، مالي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، أوغندا".وأكد الدكتور الصامل أن أمر خادم الحرمين الشريفين ـــ أيده الله ـــ باستضافة هذه المجموعة يؤكد اهتمام وحرصه بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، كما يجسد السعي الدؤوب والحثيث لتقوية أواصر العلاقات الودية بين المسلمين شعوباً وحكومات، وأن البرنامج يأتي بمتابعة من معالي الوزير المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.وأوضح وكيل الوزارة أن الأمانة العامة للبرنامج قد أعدت لهذه المجموعة برنامجاً ثقافياً متنوعاً في المدينة المنورة، يتضمن عقد عدد من الملتقيات والندوات يأتي في مقدمتها لقاء مفتوح مع فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، إضافةً إلى زيارات لمعالم المدينة التاريخية كمسجد قباء وزيارة شهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومعرض القران الكريم.مما يذكر أنه بوصول الدفعة الـ13 من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يصل عدد من تمت استضافتهم منذ انطلاقة البرنامج إلى 2803 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم.