أطلقت شركة حاضنات ومسرعات الأعمال «بياك»، الشركة المملوكة بالكامل للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «فنتشر سوق»، أكبر مجموعة استثمار في الشركات التقنية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حلول وخدمات استثمارية جديدة ضمن «بياك»، وذلك لسد فجوات التمويل التي تعانيها الشركات السعودية الناشئة العاملة في مجال الابتكار والإبداع والتكنولوجيا الحديثة.وأعلنت «بياك» رسمياً عن حلولها الاستثمارية الجديدة خلال فعاليات ملتقى عرب نت 2018 في نسخته السابعة، الذي انطلقت فعالياته أمس في الرياض، بحضور رئيس قطاع الابتكار وريادة الأعمال في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور مازن بن مطلق الزايدي.وبموجب هذه الحلول المبتكرة، ستلعب شركة «بياك» دوراً قيادياً في جولات التمويل الاستثمارية التي تقوم بها الشركات السعودية ذات النمو المرتفع، إذ تهدف من حلولها الاستثمارية الجديدة إلى أن تكون أداة تمكين تُسهم في توفير حلول التمويل وإدارة الصفقات الاستثمارية من قبل مجموعة من المستثمرين والممولين المهتمين في مثل هذا النوع من المشروعات، إلى جانب الاستثمار المباشر في الشركات ذات المستقبل الواعد في قطاع التكنولوجيا، والتي تتفق مع متطلبات «بياك» وتتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.وهذه الخطوة الاستراتيجية بإطلاق الحلول الاستثمارية الجديدة، تأتي تماشياً مع استراتيجية «بياك»، لتسهيل حصول الشركات التقنية الناشئة على التمويل اللازم لدعم نموها، خاصة وأن نقص التمويل للمشروعات الناشئة في السعودية يشكل عائقًا وتحديًا كبيرًا في المرحلة الحالية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة حاضنات ومسرعات الأعمال «بياك» نوّاف الصحاف: "تقوم رؤيتنا في بياك على تطوير ودعم بيئة الابتكار والمساعدة في نمو ريادة الأعمال على الصعيدين المحلي والإقليمي، ومن خلال الحلول الاستثمارية الجديدة، سنسهم في تغطية الفجوات التمويلية الحالية للشركات الناشئة، ودعم وتوليد الوظائف، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في المشاريع المتميزة في مجال الابتكار والإبداع والتكنولوجيا الحديثة، التي تعتبر أحد أهم المحركات التنموية الشاملة وركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030.من جانبه، قال الشريك الإداري في شركة «فنتشر سوق» معن عشقي، «إن السوق السعودية تعدً واحدة من أهم الأسواق في المنطقة في مجال ريادة الأعمال، وأن الحلول الجديدة ستساعد وتثري النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة وتحفز الاستثمارات في الشركات التقنية الناشئة، وتوفر دفعة إضافية لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة».وتأسست شركة بياك لحاضنات ومسرعات الأعمال في العام 2016 كشركة مملوكة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية»، بهدف إنشاء وتشغيل وإدارة حاضنات ومسرعات الأعمال وتطوير منصات دعم ريادة الأعمال وبرامج الابتكار ونقل التقنية، إلى جانب توفير خدمات إدارة المشاريع والاستشارات المتخصصة، وخدمات التدريب لتعزيز قدرات الموارد البشرية.وتعتبر شركة «فنتشر سوق»، أكبر مجموعة استثمار في الشركات التقنية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذا تمتلك شبكة نشطة تضم أكثر من 1000 مستثمر في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حققت حتى الآن أكثر من 65 استثمارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا والهند وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.