أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة اليوم (الخميس) بدء القبول لبرنامج الماجستير في برنامج إدارة الأعمال بمساريه (إدارة الأعمال العام، وإدارة المشروعات) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ وذلك حتى يوم 11 / 4 / 1440هـ عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.وأوضحت العمادة أنه يشترط للقبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو على منحة رسمية للدراسات العليا، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، وبمعدل لا يقل عن جيد مرتفع، وأن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق تدريسهم له في المرحلة الجامعية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً، بالإضافة إلى أن ألا تقل درجة المتقدم في اختبار قدرات الجامعيين عن60 % ، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.وبينت بأن عناصر المفاضلة بين المتقدمين ستكون وفق الآتي : 50 % للمعدل التراكمي للبكالوريوس، و40 % لدرجة اختبار القدرات العامة، و 10 % لدرجة المقابلة الشخصية والاختبار.وأشارت العمادة إلى أن برنامج إدارة الأعمال بمساريه: إدارة الأعمال العام، وإدارة المشروعات، من البرامج ذات الرسوم بالجامعة، وسيتم إرسال رسائل نصية من العمادة لكل مرشح لتحديد موعد المقابلة الشخصية. مشددة على أنه في حال مخالفة المتقدم أو المتقدمة لأي من الشروط المعلنة فيعد قبوله لاغياً ، وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الرقم المباشر (0176238350) أو (0176238111).ودعت عمادة الدراسات العليا الراغبين في الدراسة بالبرنامج التسجيل في البوابة الإلكترونية لجامعة بيشة على الرابط https://registration.ub.edu.sa/bisha/init .