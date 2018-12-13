أكد نائب الرئيس لقطاع المشتريات وخدمات الدعم في شركة الاتصالات السعودية stc المهندس عماد العودة اعتماد 4 ركائز ضمن برنامج المحتوى المحلي، اعتباراً من مطلع شهر يناير القادم للدخول في المنافسات الحكومية والشركات الكبرى.وأوضح خلال لقاء «الفرص الاستثمارية لشركة الاتصالات السعودية» بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأربعاء)، أن الشركة تدعم المحتوى المحلي من خلال عضويتها بلجنة المحتوى المحلي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي تضم العديد من الشركات الكبرى مثل أرامكو، وسابك، والخطوط السعودية وغيرها من الشركات الكبرى الوطنية.وأفاد أن برنامج المحتوى المحلي يعتمد على 4 محاور أساسية، وهي سعودة الوظائف، والتصنيع المحلي، والاستدامة، والابتكار.من جهته، بين نائب رئيس قطاع مبيعات الشركات بوحدة الأعمال في الاتصالات السعودية المهندس محمد الحقباني زيادة دعم الشركة بنسبة 27% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منذ منتصف 2018 مقارنة بـ 1.5 مليار ريال في 2017.وأوضح أن عدد الشركات المرخصة تتجاوز 453 ألف منشأة تشكل 1% منها شركات كبيرة، لافتاً إلى إنشاء قطاع لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يضم 600 موظف وموظفة.