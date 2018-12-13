سجلت مذكرات ميشال أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، أرقاما قياسية في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة هذا العام بعد مرور 15 يوماً من نشرها، إذ باعت أكثر من مليوني نسخة في الولايات المتحدة وكندا بحسب آخر البيانات.وتم الإعلان عن أرقام المبيعات من قبل دار النشر «بنغوين راندوم هاوس»، ويقول الناشر: «إن الكتاب هو أيضاً من الكتب الأكثر مبيعاً في العديد من البلدان الأخرى، من بينها أستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكوريا وجنوب أفريقيا».ويلقي الكتاب الضوء على الحياة الشخصية لعائلة أوباما قبل وبعد وخلال وقتهم في البيت الأبيض، وكأول سيدة أمريكية من أصول أفريقية وأول رئيس أمريكي من أصل أفريقي.كما تكشف ميشال أوباما في مذكراتها عن الصعوبات التي عاشتها مع زوجها الرئيس السابق باراك أوباما بداية فترة زواجهما، لاسيما الإجهاض، إلى أن اختارت التلقيح الاصطناعي لتنجب بعدها ماليا وساشا.