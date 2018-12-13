وجه الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي حبيب الصايغ رسالة إلى الأدباء والكتاب العرب، بمناسبة يوم الكاتب العربي، الذي اختاره الاتحاد العام يوم الحادي عشر من ديسمبر من كل عام، الذي يوافق ذكرى ميلاد الكاتب العربي العالمي نجيب محفوظ.وقال الصايغ: «أراد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، حين خصص يوم ميلاد الكاتب العربي العالمي نجيب محفوظ يوماً للكاتب العربي، أن يختصر في مجاز العنوان وحقيقته، أيام ميلاد أجيال الكتابة العربية في يوم له كل تلك الرمزية وهذا البهاء الحادي عشر من ديسمبر، حيث نجيب محفوظ يضيء الذاكرة بما قدم، وحيث أجيال الكتابة العربية في كل قطر عربي تنير ليل المدلجين بما وهبت من مواهب وهبات».وتابع الصايغ «الالتزام: هذه الكلمة السحرية، هي عنوان هذه الرسالة التي أوجهها إلى الزملاء والأصدقاء في يومهم، وهي ليست دعوة من يعرف إلى من لا يعرف، أو من يتذكر إلى من ينسى، وإنما القصد التأكيد على المؤكد، ومراكمة الأمل على المأمول، حتى إذا شذ البعض، فإن كلمة الالتزام تظل قلب الكتابة الجديدة، المتطلعة إلى غد الأوطان وإنسان الأوطان.. الالتزام الالتزام.. وإلا على الكتابة السلام».