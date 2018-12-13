أفادت أمانة جدة أن الارتفاع المعتمد للبنايات في المخطط يحدد وفقاً لتصميمه ودراسة الحاجات من خدمات عامة ومرافق البنية التحتية من شوارع وكهرباء وصرف صحي.وأوضحت الأمانة تعقيباً على ما كتبه محمد الحساني في «عكاظ» بعنوان «أهمية مراجعة نظام الارتفاعات» في (28/‏1/‏1440)، أنه في حال تعديل الارتفاع دون الأخذ في الاعتبار تحسين الخدمات ورفع الطاقة الاستيعابية لها لتلائم الزيادة السكانية المتوقعة، من شأنه التأثير سلباً على جودة الخدمات المقدمة وعلى شبكات البنية التحتية القائمة وعدم استيعاب الخدمات العامة والمرافق من مدارس ومستوصفات ومساجد وغيرها من المرافق الحيوية.وبينت أمانة جدة أن أنظمة الارتفاعات للمدن تحدد بناء على الدراسات التفصيلية للمخططات الإرشادية والمحلية للمدن، مشيرة إلى أن الدراسة تشمل النواحي الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والعمرانية.وذكرت الأمانة أن تلك الدراسات تحدد الارتفاعات بناء على حاجة المدن والتوجه العام للتنمية في المدينة، مبينة أن من أهم المحددات زيادة الكثافة السكانية المتوقعة سنة الهدف وقت إعداد المخططات المحلية. وكان الحساني كتب مقالاً طالب فيه بإعادة النظر في نظام ارتفاعات المباني في المخططات التي لا يسمح فيها بما يزيد على دورين لتصبح أربعة أدوار على أقل تقدير، متسائلا: «ما المانع أن يُسمح لأصحابها بارتفاع أربعة أدوار ليكون الدوران الإضافيان على هيئة شقق سكنية تؤوي أبناءهم المتزوجين أو تكون الشقق للإيجار فيوسع صاحبها بإيجارها على نفسه وعياله».