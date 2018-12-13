أعلنت أمانة جدة معالجة أكثر من 9000 بلاغ تخص الحفر الوعائية الواردة إليها من نظام البلاغات 940، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإجمالي 463000 متر مربع من أعمال السفلتة، موزعة على نطاق البلديات الفرعية.وأكدت الأمانة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «هل تسببت الحفر في مقاضاة أمانة جدة» في (17/‏11/‏1439)، سعيها لتطوير وتحسين الطرق والشوارع، والحد من انتشار الحفر الوعائية في جدة، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء في المحافظة.وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا نقلت فيه شكوى سكان جدة من انتشار الحفر في شوارعهم، وتسببها في إعطاب مركباتهم، وإلحاق كثير من الأضرار بها، متسائلين عن إمكانية مقاضاة أمانة جدة كونها الجهة المعنية بالحفريات، بدعوى قصورها في أداء عملها، ما أدى إلى انتشار الأخاديد والخنادق في شوارعهم بكثافة.