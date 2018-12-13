تلقت «عكاظ» خطاب شكر وتقدير من رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، نظير تغطيتها الإعلامية المميزة لحفل افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى وإلقائه الخطاب الملكي في المجلس.وفي ما يلي نص الخطاب: «سعادة الأستاذ /‏ جميل الذيابي سلمه الله، رئيس تحرير صحيفة عكاظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:أشير إلى الجهود التي بذلتها صحيفة عكاظ في التغطية الإعلامية لحفل افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى وإلقائه -أيده الله- الخطاب الملكي في المجلس، وما واكب ذلك من نشر تقارير صحفية عن أعمال المجلس وإنجازاته.لقد أسهمت جهود صحيفتكم -بحمد الله- في إبراز هذه المناسبة إعلامياً بما يليق بأهميتها.متمنياً لكم ولزملائكم في الصحيفة مزيداً من التوفيق والسداد بما يخدم الوطن والمواطن، وتقبلوا أطيب تحياتي، رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ».