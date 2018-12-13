أفادت بلدية الوجه بأنها تستخدم معدات وآليات متنوعة لإزالة أضرار وتداعيات الأمطار، بناء على ما يتطلبه الموقف.وذكرت البلدية، تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «كيف كانت أمطار محافظتي الوجه وأملج.. لماذا عولجت بالشيولات» في 26/2/1440، أن من ضمن المعدات استخدام الشيولات في رفع الأتربة والطمي من الشوارع، إضافة إلى إزالة كل ما يعيق جريان مياه الأمطار بهدف تسريع حركة السير.وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا نقلت فيه انتقاد الأهالي للآلية التي تتبعها بلديتي الوجه وأملج في معالجة تداعيات الأمطار.