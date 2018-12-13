توعد مدير التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع التعليمية بسحبها وإنذارهم حسب الإجراءات المتبعة بعد صدور قرارات السحب لها وفق الأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، مشدداً على أهمية متابعة مراحل التنفيذ من خلال إعداد خطة عمل مجدولة للقيام بالزيارات الدائمة من قبل الجهات المعنية للوقوف على نسبة المنجز والرفع بتقارير دائمة للإدارة.وطالب المقاولين بالتقيد بالوقت المحدد في تنفيذ المشاريع وتكثيف العمل الميداني ومتابعة المشروع ورفع درجة التنسيق والتعاون بين الإدارة والمقاولين حيال التنفيذ والعمل على معالجة المعوقات أولاً بأول.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشاريع المتعثرة بالإدارة، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة المكلف علي حمدان الغامدي، وأعضاء اللجنة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة.وبحث الاجتماع عددا من المحاور المتضمنة متابعة سير العمل بالمشاريع التعليمية والوقوف على نسبة الإنجاز، ومواجهة العوائق التي قد تعترض سير العمل لإيجاد الحلول الفورية ومناقشة آلية الاستلام وجودة تنفيذها وفقاً للمواصفات المحددة.