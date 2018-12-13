أطلقت شركة تطوير التعليمية بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الكويتية البرنامج التدريبي لمنهجية STEM المدرسية، لتأهيل 30 معلماً ومعلمة على مدى 5 أيام في المنهجية القائمة على الربط والتكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.وأوضح مدير مشروع المراكز العلمية ومركز STEM بشركة تطوير للخدمات التعليمية أحمد الشبل أن البرنامج يُنفذ لأول مرة خارج السعودية بالشراكة مع جامعة الخليج في الكويت، لتدريب المعلمين على تنفيذ الحقائب التعليمية في مراكز STEM وهي المنهجية القائمة على الربط والتكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، والتعلم القائم بالمشاريع واستخدام إستراتيجيات التعلم الحديثة وربطها بالحياة وسوق العمل.كما تُشجع على دمج وتوظيف تقنيات التعليم في تحفيز الطلاب على ربط المفاهيم العلمية التي يتعلمونها في المواد العلمية وربطها بالظواهر الطبيعية حولهم، والتعرف على تطبيقاتها في الحياة اليومية، ودفعهم للبحث والاستقصاء ما يفتح لهم آفاق الإبداع والابتكار، وإعداد جيل يتقن التحليل والفهم والاستكشاف والإدراك والاستقصاء في المجالات العلمية، ليتمكن من الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، ويصبح قادراً على تحديد مساراته الجامعية وأهدافه المستقبلية.ونفذت تطوير التعليمية منظومة برنامج مراكز STEM المدرسية في الإدارات التعليمية لتهيئة البيئة المناسبة لنشر منهجية STEM في التعليم وتهيئة جيل قادر على تلبية متطلبات التنمية وفق رؤية المملكة 2030.