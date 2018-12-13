ترأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان أمس (الأربعاء) الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1439/‏‏‏‏1440.في بداية الجلسة رفع أمير تبوك باسم المجلس وأهالي المنطقة أسمى معاني التهاني وصادق التمنيات لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى القدير أن يمده بعونه ويمتعه بالصحة وأن يحفظه ويحفظ ولي العهد.وأكد المجلس مشاعر الترحيب والشرف الكبير الذي عم المنطقة خلال الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمنطقة تبوك، التي تجسد حرص قيادة البلاد على الالتقاء بالمواطنين والاطمئنان عليهم، وما حملته من مشاريع خير عمت المنطقة.بعد ذلك ناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة العامة حول سير العمل في المشاريع التنموية القائمة بالمنطقة، حيث اطلع المجلس على تقرير مفصل عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها وحالتها ونسب الإنجاز فيها، مشيراً إلى الاجتماعات الدائمة للجنة المتابعة وتنسيق المشاريع وتقاريرها المباشرة والمستمرة عن المشاريع، كما اطلع المجلس على اجتماع اللجنة العامة المتضمن اقتراحات أعضاء المجلس وتوصيات اللجنة حولها.من جهة أخرى، استقبل أمير تبوك أمس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، والوفد المرافق له. وشدد على دور الهيئة في توعية المواطنين والمقيمين بكل ما يتعلق بسلامة الغذاء والدواء والصحة بشكل عام.كما استقبل أمير تبوك رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم. وناقش آلية تطوير الخدمات الإسعافية في جميع محافظات ومدن وقرى المنطقة إلى الأفضل.كما استقبل أمير تبوك القنصل العام للجمهورية اليمنية لدى المملكة علي محمد العياشي. ونوه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، بعد ذلك جرى تبادل الأحاديث الودية.