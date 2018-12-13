التقى نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ سعود بن عليبي الغامدي، ومدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ جابر بن عبدالله الشهري.وفي بداية اللقاء، أشاد نائب أمير منطقة عسير بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد من حرص واهتمام على تطبيق تعاليم الدين الإسلامي في كافة الجوانب، والتي يأتي في مقدمتها الاهتمام بعمارة المساجد والعناية ببيوت الله كونها تعكس الواقع الحضاري المتطور للمملكة، إلى جانب حرصها واهتمامها بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبرامج الدعوية التي تعزز الوسطية والاعتدال وتحارب الأفكار المنحرفة والهدامة.كما اطلع الأمير تركي بن طلال خلال اللقاء، على الأنشطة والفعاليات المتنوعة لفرعي الشؤون الإسلامية والهيئة وخططهما المستقبلية، بالإضافة إلى إحصائيات وأرقام لأعداد المساجد والجوامع والبرامج الدعوية المقدمة في منطقة عسير.فيما تمت مناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تعزز سبل التعاون المشترك بين الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة.وأبدى الأمير تركي بن طلال دعمه لهما لأداء عملهما على أكمل وجه، وبما يعود بالنفع والفائدة على جميع أفراد المجتمع.وفي نهاية اللقاء، قدَّم الجميع شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة عسير على حرصه ومتابعته الدائمة، ودعمه للارتقاء بالعمل وبما يحقق الصالح العام.