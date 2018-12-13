قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (الأربعاء)، إن عدم اتفاق الدول على القواعد الخاصة بتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، المبرمة في عام 2015 بهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، سيكون انتحاراً.وأبلغ جوتيريش وفود ما يزيد على 130 دولة مشاركة في مؤتمر بمدينة كاتوفيتسه البولندية، بأنه لم يتبق أمامهم سوى أقل من ثلاثة أيام لإظهار الإرادة السياسية لتقديم تنازلات صعبة وتضحيات، وإيجاد أرضية مشتركة من أجل هذه الاتفاقية.وقال: «الفشل هنا في كاتوفيتسه سيبعث برسالة كارثية لمن يقفون على أهبة الاستعداد للتحول إلى الاقتصاد الأخضر».وأضاف «إضاعة هذه الفرصة سيهدر آخر أفضل فرصة أمامنا لإيقاف التغير السريع للمناخ. لن يكون ذلك غير أخلاقي فقط بل سيكون انتحاراً».