فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء اليوم (الأربعاء)، بأكثرية 200 صوت مقابل 117 في تصويت أجراه نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه لحجب الثقة عنها، إثر إعلان جزء منهم رفضهم لاتفاق (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) «بريكست» الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.وقال غرهام برادي المسؤول في حزب المحافظين إنّ نواب الحزب جدّدوا ثقتهم بزعيمتهم بعدما فشل الجناح المتشدّد ضمن هؤلاء في حشد أكثرية الـ117 صوتاً اللازمة لحجب الثقة عنها.ومع أنّ هذا التصويت أضعف ماي إلاّ أنّه حصّنها لمدة عام على الأقل ضدّ أي تحدّ جديد قد تواجهه داخل حزبها.