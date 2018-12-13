للمرة الثانية على التوالي، تمكنت المتسابقة السعودية ريم العبود من كسر حاجز الزمن، وتحقيق المركز الأول في الجولتين الثانية والثالثة «سيدات» فئة السيارات المصنعية المعدلة، في بطولة كسر الزمن لسباق السيارات بحلبة الريم، التي جرت أخيراً في العاصمة الرياض، محققة بذلك المركز الثاني في موسم 2018. وتسلمت العبود درع المركز الأول للجولة الثالثة (الأخيرة لهذا الموسم) من رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية السعودي الأمير خالد بن سلطان الفيصل.وأوضحت ريم العبود لـ«عكاظ» أن حب والدها ومتابعته لسباقات السيارات، ومشاركته في بعض أنواع السباقات، دفعها للتعرف بشغف أكثر على هذه السباقات. وأضافت: «بدأت التدرب على الكارتينج إلى أن دخلت أول بطولة لهذا النوع من المسابقات في السعودية للبنات 2018».وتطمح العبود إلى كسب المزيد من الخبرة من خلال المشاركة في سباقات عالمية تمثل فيها السعودية للوصول إلى الفورميلا بكل أنواعها.من جهته، أبدى والد المتسابقة ريم، ثامر العبود، إعجابه بطموح ابنته، واصفاً إياه بالكبير، ممتدحاً شغفها بهذا النوع من الرياضة «الذي أحببته أنا أيضاً منذ صغري». وأضاف: «هذه الرياضة لا تعيب المرأة، ولا تعطل حياتها الدراسية أو العملية أو الزوجية، ولا تؤثر على مستقبلها، لذلك اقتنعت بأنه لابد من الوقوف معها ودعمها للوصول لما تبحث عنه بتحقيق البطولات والوصول للجوائز والمسابقات العالمية».