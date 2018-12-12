ردت وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم (الأربعاء)، على تهديدات أنقرة بشن هجوم جديد في شمال سورية، منبهة إلى أن أي عملية تركية ستؤثر على المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي.ووحدات حماية الشعب الكردية، المكون الأبرز في قوات سورية الديموقراطية، التي تخوض مع واشنطن حملة ضد تنظيم داعش في هذا البلد، ذكرت أيضاً بأن الولايات المتحدة لديها «التزامات» تجاه الأكراد.وصرح المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود بالقول: «تتزامن التهديدات (التركية) للمرة الثالثة مع تقدم قواتنا ضد الارهابيين».وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن اليوم أن بلاده ستنفذ في غضون أيام عملية جديدة في سورية ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة.