جدد ساسة لبنانيون، اليوم (الأربعاء)، ثقتهم في التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وقال الرئيس ميشال عون إن نتائج جهوده لحل الأزمة المستمرة منذ شهور ستظهر هذا الأسبوع.واضاف عون في تصريح له اليوم, إن جهود حل أزمة تشكيل الحكومة ستؤتي ثمارها خلال اليومين المقبلين.فيما قالت مجموعة من النواب السنة المتحالفين مع جماعة حزب الله الشيعية، إنها تدعم جهود عون لكن لم يتم التوصل إلى حل بعد.ولبنان، الذي يعاني اقتصاده المثقل بالديون من الركود، في أمس الحاجة إلى حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية مطلوبة لوضع ماليته العامة على مسار أكثر استدامة والحصول على تعهدات بمساعدات خارجية.