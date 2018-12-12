أبدي مدرب الهلال جيسوس استغرابه من استمرار الدوري في ظل غياب 11 لاعباً من فريقه عن المنافسات، معتبراً أنه ليس من المنطق ولا العدل غياب هذا العدد في ظل منافسة شرسة، لافتاً إلى أن هذه العناصر مؤثرة وتُأثر في أقوى فرق العالم وليس الهلال فقط.وقال جيسوس: «يجب على أصحاب القرار النظر في الموضوع ومراعاة العدالة في المنافسات بإيقاف المسابقة، وهذا يحدث في جميع دوريات العالم».وأشار إلى أن الفريق لم يقدم المأمول منه خلال لقاء أحد، نظراً لافتقاده عناصر مؤثرة مثل عموري والشهراني والفرج، لافتاً إلى الضغط الذي كان عليه الفريق خلال اللقاء خصوصاً وأنه متعادل.واعترف مدرب الهلال بتراجع مستويات بعض اللاعبين وعلى رأسهم كارلوس ادواردو، وكنو وسالم الدوسري.وأضاف: «لقاء المدينة لم يكن سهلاً أبداً، وحققنا انتصاراً صعباً أمام فريق مميز تنظيمياً».واعتبر أن جماهير المدينة ساهمت بشكل كبير في خروج الفريق فائزاً، نظير الدعم والمساندة التي حصل عليها.