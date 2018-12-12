رعت شركة ضوئيات المتكاملة، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، فعاليات مؤتمر «عرب نت»، الذي انطلقت فعالياته اليوم، ويستمر لمدة يومين، في فندق الفورسيزونز بمدينة الرياض، بحضور العديد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمدراء التنفيذيين وأصحاب الشركات السعودية الناشئة.وتهدف الشركة من خلال المشاركة في المؤتمر، إلى إبراز دور وأهمية شركة ضوئيات المتكاملة، بوصفها أول مقدم خدمات بيع بالجملة للاتصالات والبنية التحتية، مرخص لها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وكيفية تمكين مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية من الاستفادة من إمكانيات و قدرات ضوئيات المتكاملة في خدمة المستخدم النهائي.كما تشارك ضوئيات، في المعرض المصاحب، بجناح يستعرض أبرز استراتيجيات وجهود الشركة في نشر النطاق العريض و استخدام احدث تقنيات الألياف البصرية في قطاع الاتصالات، وعرض الشراكات مع شركات الاتصالات في المملكة.ويعد مؤتمر «عرب نت»، أكبر تجمع في المملكة للمهنيين وروّاد الأعمال الرقميين، وسيسلّط المؤتمر في دورته لهذا العام، الضوء على الفرص البارزة جرّاء اعتماد رؤية المملكة 2030 الاستراتيجيّة، والاقتصاد الرقمي سريع التطور في المملكة، كما سيمنح المؤتمر مساحات واسعة لمناقشة نمو المحتوى العربي في السوق السعودي والخليجي، إضافة لاستعراض العديد من المواضيع، مثل: «التكنولوجيا، وتطبيقات الجوال، والاتجاهات والعادات، وإدارة العلامات التجارية، والإعلام الرقمي، وريادة الأعمال».