أعلنت مبادرة «الفن جميل»، فوز مركزها الثقافي «حي: ملتقى الإبداع» بأهم جوائز التصميم لموسم الخريف، إذ توجت «ابدأ للتصميم» ومقرها الإمارات واليابان بجوائز متعددة عن تصميمها لمركز «حي: ملتقى الإبداع»، بما في ذلك الجائزة الذهبية في مسابقة جوائز هونغ كونغ للتصميم، و الفضية في جوائز تصميم نيويورك، والجائزة الشرفية للتصميم الاستثنائي من المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين (فرع الشرق الأوسط).صمم المبنى على مساحة إجمالية تقدر بـ 17 ألف متر مربع وسيكون بمثابة الحاضنة في المملكة للفنون والإبداع. يقع «حي: ملتقى الإبداع» في شمال محافظة جدة، ومن المتوقع أن يكون الافتتاح خلال 2020.تم تكليف «ابدأ للتصميم» لتصميم «حي: ملتقى الإبداع» المكون من ثلاثة طوابق، ويقوم المركز بإعادة تصميم الفناء التقليدي المستوحى من العمارة التقليدية في منطقة الخليج. ويدور التصميم الداخلي لمشروع «حي: ملتقى الإبداع» حول الفناء المركزي الفسيح المحاط بشرفات وممرات مغطاة والذي يربط بين الشرفات العليا والمساحات المختلفة، وسيتيح هذا التصميم تحقيق أقصى قدر من التفاعل بين جميع مساحات الحاضنة. أما في الطابق الأرضي، فقد تم تعزيز الفناء بأماكن للجلوس بين النباتات الطبيعية والمساحات الخضراء.وحسب ما جاء عن لجنة تحكيم جائزة المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين فرع الشرق الأوسط، فإن مشروع الفناء الحضري الذي تم تصميمه بشكل عاقل، جميل، ومستدام سيكون جوهري في برامج المركز الثقافية المتعددة الاستخدامات.وسيكون دور «حي: ملتقى الإبداع»، والذي أسسته وقامت بتمويله مؤسسة فن جميل، مهماً في كونه سيقدم جميع أنواع الفنون وسيكون بمثابة الحاضنة لمجتمع جدة المبدع والديناميكي. تقوم «فن جميل» بتطوير مركز رئيسي للفنون، بالإضافة إلى صالات السينما واستوديوهات الفنانين ومساحات للعروض والفعاليات والتعلم. وسيتولى العديد من الشركاء في المجتمع، من المعارض التجارية ونوادي الكوميديا إلى المطاعم وأماكن العمل المشتركة، بتولي إدارة مواقع أخرى داخل المركز.وقال رئيس مجلس إدارة ومؤسس «فن جميل» فادي جميل، «سعداء بتتويج مركز «حي: ملتقى الإبداع» وابدأ للتصميم بهذه الجوائز العالمية المرموقة ونتطلع في 2020 إلى أن نضع هذا الصرح الفني في خدمة المجتمع السعودي والمنطقة عموماً. تنمو فن جميل كنموذج تعاوني من خلال العمل مع الشركاء محلياً في المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم. «حي: ملتقى الإبداع» سيجمع العديد من برامج وأهداف المؤسسة - عبر الفنون، والقطاع الإبداعي، وريادة الأعمال - تماشياً مع رؤية 2030.