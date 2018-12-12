بادر الدكتور سلمان سعود البلوي عميد شؤون الطلبة بجامعة الأمير فهد بن سلطان، بتقديم القهوة والتمور لطلبة الجامعة، تزامناً مع بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، بحضور وكيل الجامعة الدكتور عبدالله ملكاوي، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من الطلبة.وتأتي هذه المبادرة لإدخال الفرح والسرور على قلوب الطلبة والابتعاد عن التوتر بسبب الاختبارات.وفي شطر الطالبات، تم تقديم القهوة والتمور تحت إشراف نورة العطوي من عمادة شؤون الطلبة، وبحضور مساعدة وكيل الجامعة الدكتوره مها الجهني.