بدأ النواب البريطانيون من حزب المحافظين، مساء اليوم (الأربعاء)، بالتصويت على مذكرة لحجب الثقة عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قدمها برلمانيون معارضون لاتفاق بريكست، الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.وقبل التصويت الذي يرتقب ان ينتهي عند الساعة 20,00 ت غ، أعلنت ماي، بحسب ما نقل عنها نائب من حزبها، أنها تعتزم مغادرة منصبها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في 2022.وينتظر أن تصدر نتائج التصويت قرابة الساعة 21,00 ت غ.ولكي تفوز ماي بالتصويت عليها أن تحصل على نصف الأصوات زائد واحد على الأقل، أي 159 صوتاً في البرلمان.