تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، فرع الهيئة في منطقة تبوك اليوم (الأربعاء)، وذلك للاطلاع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة، والوقوف على أبرز المستجدات وافتتاح عدد من المراكز الإسعافية الجديدة.والتقى رئيس الهيئة بالأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، حيث استعرض خلال اللقاء مستجدات العمل الإسعافي في المنطقة، وأبرز التحديات وخطط التطوير والمشروعات الجديدة التي تتبناها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.واجتمع الدكتور القاسم بمدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك حسين بن غالب البلوي ومدراء الأقسام، حيث اطلع على خطط وآليات سير العمل الإسعافي في كافة محافظات ومدن المنطقة وخطط العمل بالمراكز الإسعافية، كما استمع إلى شرح مكثف عن برامج التدريب والتطوع وأبرز المستجدات والتحديات.وأجرى جوله تفقدية شملت جميع إدارات وأقسام فرع الهيئة بالمنطقة، والتقى خلال الزيارة عدد من المتطوعين والمتطوعات في مجال العمل الإسعافي، واستمع إلى شرح موسع عن المعرض التوعوي من قبل حسام الصالح، كما كرَّم عدد من المتطوعين والمتطوعات في مجال العمل التطوعي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء هذا الوطن في مجال العمل الخيري والتطوعي، وزار المستودعات وإدارة التموين الطبي واستقبل عدد من المواطنين.وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولات التفقدية التي يجريها رئيس هيئة الهلال الأحمر في جميع مناطق المملكة، لمتابعة سير العمل الإسعافي والمشاريع والبرامج في فروع الهيئة والاطلاع على كافة المستجدات، وذلك في إطار الخطة التطويرية الشاملة للهيئة.