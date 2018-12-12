بلغت عمليات القسطرة القلبية التي أُجريت بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة خلال السبع الأعوام الماضية أكثر من 30 ألف عملية، وذلك منذ افتتاح المركز حتى الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، حيث كشف لـ«عكاظ» مدير عام المركزالدكتور إبراهيم الصبحي عن وصول عدد الإجراءات التي تمت في معمل القسطرة القلبية إلى 31484 إجراء للمرضى الذين أدخلوا للمركز من تاريخ افتتاح المركز عام 2011م، فيما بلغ عدد عمليات القلب المفتوح خلال تلك الفترة 2106عملية.وأضاف أن الإجراءات التي تمت في معمل القسطرة للكبار وصلت 30580 إجراء، فيما تم إجراء 904 إجراء قسطرة قلبية للصغار، مشيراً إلي أن الربع الأول من عام 2018م شهد ما يزيد على 1338 إجراء قسطرة قلبية، فيما زادت العمليات في الربع الثاني عن 1455 إجراء قسطرة قلبية، وبلغت ذروة الإجراءات في الربع الثالث أكثر من 1469 إجراء قسطرة قلبية، فيما توقع ارتفاع في الربع الرابع من هذا العام.كما بيَّن الصبحي أن المركز أجرى 1467 عملية قلب مفتوح لمرضى كبار، فيما أجرى ما يزيد على 739 عملية لأطفال، وبيَّن أن الربع الأول من عام 2018م شهد عدد كبير لعمليات القلب المفتوح الكبرى، حيث أجري 158 عملية قلب مفتوح لأكثر من 102 مريض عانوا من اعتلالات قلبية تمثلت في تغيير وإصلاح الصمامات وغيرها من العمليات النادرة والمعقدة، كعمليات إزالة ورم ميكسوما، وتسلخ جدار الشريان الأبهر، وشهد الربع الثاني من نفس العام إجراء 131 إجراء لما يزيد على 96 مريضاً، فيما تقارب الربع الثاني من الربع الثالث بإجراء 130 عملية قلب مفتوح لأكثر من 93 مريضاً.