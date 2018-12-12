استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، الفريق التطوعي لمبادرة «بدعمكم نتميز»، والذي يدعم الشباب السعودي في سوق العمل بمهن مختلفة.وقدَّم صاحب المبادرة خالد سالم العازمي تقريراً عن المبادرة لعام ١٤٤٠هـ، تضمن معلومات عن المبادرة وفريق العمل والأعمال المنفذة، كما تم تكريم الداعم الإعلامي لهذه المبادرة رجل الأعمال بدر الشهيلي.من جهته، قدَّم الجاسر شكره وتقديره لفريق العمل التطوعي ورجل الأعمال، على ما قدموه من أعمال لخدمة أبناء الوطن العاملين بسواعدهم، مؤكداً دعمه ومتابعته لهم ولجميع أعمال الفريق.