فاز بجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي كل من، البروفيسور أحمد محمد الحسن من السودان، والبروفيسور قتيبة حامد الهيلي من الإمارات، والدكتور فيصل عبد الرحيم شاهين من السعودية.ويعد الدكتور فيصل عبد الرحيم شاهين واحد من أبرز العلماء في مجال زراعة الأعضاء، وأهم من ساهم في وضع الأسس العلمية والبحثية لجميع عمليات حفظ واسترجاع الأعضاء من الجوانب الطبية والأخلاقية، ووضع السياسات الإقليمية والدولية بشأن زرع الأعضاء، وأنشأ مركز الكلى في جدة عام 1990، والذي يعتبر أكبر مركز غسيل للكلى في العالم العربي بالإضافة، إلى مساهمته في إنشاء مركز الأمير سلمان لأمراض الكلى بالرياض عام 2001، وله إسهامات بارزة في البرامج التدريبية على المستوى الإقليمي والعالمي، بما في ذلك عمليات زرع الأعضاء بالولايات المتحدة الأمريكية.